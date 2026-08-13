Родные решили не хоронить умершего от рака Дмитрия Поднозова

Дмитрий Поднозов скончался 20 июля в Санкт-Петербурге. Ему было 64 года. Последние дни артист провел в больнице, он боролся с раком.

О трагедии сообщили коллеги Поднозова из театра "Особянк". "Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра", — говорилось в официальном заявлении.

Причину смерти актера скрывать не стали. Поднозов сам рассказывал, что болен раком. Коварная болезнь опутала все органы худрука и пустила метастазы в мозг.

"В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца", — сказали в театре "Особняк".

Страшный диагноз Поднозову поставили в декабре 2025 года. Актер боролся до последнего, собирал деньги на операцию, так как своих средств ему не хватало. Но болезнь развивалась стремительно и уже к весне состояние артиста значительно ухудшилось.

Прощание с Дмитрием прошло в стенах его родного театра, после чего тело актера кремировали. Семья решила, что исполнить последнюю волю Поднозова и не хоронить его.

"Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеют над Россией, на островах", — сообщил ТАСС человек из близкого окружения актера.

Отметим, что в фильмографии Поднозова более 200 проектов. Наиболее известные картины с его участием — "Тайны следствия", "Духless 2", "Тест на беременность", "Гений", "Мажор", "Чернобыль", "Комбинация", "Карамора", "Ледокол".

У актера осталась вдова Алиса Олейник, которая также служит в "Особняке", и 27-летний сын Владимир. Наследник Поднозова вскоре после смерти актера также сообщал о предстоящей кремации.