Тренер сборной России рассказал о лучшей базе для тренировок по зимнему плаванию

Тренер сборной России по зимнему плаванию и президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов рассказал в интервью aif.ru, что успех команды на Кубке мира в Аргентине (15 золотых и 4 серебряных медали) определила лучшая тренировочная база страны – московский Гребной канал.

По словам Замыслова, именно там спортсмены готовились весь сезон. Зимой работает незамерзающий бассейн на четыре дорожки, летом - чаша, в которой можно варьировать температуру воды.

Построили канал в 1973 году для чемпионата Европы по академической гребле, три года спустя он принял летнюю Олимпиаду.

Олег Рудаков, первый вице-президент Всероссийской федерации зимнего плавания, в свою очередь, отметил, что цель на 2029 год - провести на олимпийском Гребном канале чемпионат мира.