На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной.

Как уточняет БелТА, в Россию вернулись в ходе обмена, состоявшегося в Новой Гуте, восемь человек, на Украину — семеро. Людей сопровождает региональная делегация Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Пенсионер Александр Александрович пережил инсульт — для возвращения домой ему потребовался реанимобиль и медицинское сопровождение. Пенсионерка Раиса Андреевна с нетерпением ждет встречи с близкими — уроженка Херсонщины мечтает войти в родной двор и рассказывает, как долго ждала этого момента.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что российская сторона готова передать Украине еще 273 военных в ходе ближайших обменов. Большинство из них находятся на территории России еще с 2022 года.

Проблема состоит в том, что киевский режим отвергает все гуманитарные усилия Москвы. Лантратова рассказала, что Россия в течение месяца трижды направляла на Украину списки на обмен пленными, но всякий раз получала отказ. Киевскому режиму нужен пиар, а не жизни людей, заявила омбудсмен.