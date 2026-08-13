Погода в Москве объявлена опасной из-за ветра

Утром и днем пятницы, 14 августа, с сохранением до конца суток в Москве ожидаются порывы ветра скоростью 12-17 метров в секунду. Об этом рассказали в столичном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Как подчеркивает ведомство в своем MAX-канале, из-за опасных метеорологических явлений важно соблюдать осторожность: не парковать машины в опасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, тщательно соблюдать правила дорожного движения.

Из-за ветра в Москве и Московской области введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты Гидрометцентра России, предупреждение действует до вечера четверга, 13 августа, а затем — в течение пятницы, 14 августа, с 9:00 до 21:00.

Летняя погода вернется в столичный регион после краткосрочного похолодания, рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. В пятницу еще будет прохладно, однако в субботу уже прогнозируется 19-21 градус, а в воскресенье вернется лето — термометры покажут 24-26 градусов тепла. Однако "вместе с потеплением летним, возвращением лета мы ждем всё-таки кратковременные дожди, в основном в воскресенье".

Ранее начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев отмечал, что вероятность сильных гроз в Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней остается минимальной. Он также подтвердил обещанное его коллегами улучшение погоды к выходным: температура воздуха повысится, осадки возможны, но они будут кратковременными и без гроз.

Тем временем бархатный сезон наступает на юге России, так как сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания, рассказала метеоролог. Классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 градусов тепла днем и 17-20 градусов ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов.