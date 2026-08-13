Мария Голубкина влезла в скандал с дочкой Пересильд: "А вы видели, кто вообще в этом году поступал?"

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Но вместо поздравлений на юную артистку обрушился шквал критики.

Оказалось, что Анна пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ. Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", никакого блата у Пересильд-младшей не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

Такое объяснение приняли далеко не все. Артисты и любители кино стали спорить, всегда ли детей актеров берут в театральные институты только из-за таланта. Мимо скандала не смогла пройти дочь Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова, выпускница театрального училища имени Б. Щукина, Мария Голубкина.

"Люди пишут, мол, дети артистов проходят по блату. Но если дети артистов хорошие, красивые, способные, почему бы их не взять? Чем они хуже других? Как видим, у хороших артистов получаются талантливые и симпатичные дети. Чем плох, к примеру, Александр Лазарев? Мария Миронова — тоже красивая, способная", — начала Голубкина.

Бывшая жена Николая Фоменко считает, что раз Анна Пересильд уже снимается в кино, и зрители с удовольствием смотрят фильмы с ее участием, значит юная артистка точно не хуже других. "Обсуждают и юных актрис. Вон, мол, ее мама в космос полетела. Но девочка же в кино снимается и показывает хорошие результаты, так почему нет?! И потом, наш ректор говорит, что красота — тоже талант", — подчеркнула Мария.

Голубкина сама преподает в Институте театрального искусства имени Кобзона, в этом году она набирала очередной курс, и, по словам актрисы, порой приходят такие абитуриенты, что и выбирать не из кого.

"А вы видели, кто вообще в этом году поступал? Откуда вы знаете, может, она (Анна Пересильд, — прим. ред.) лучше других. Лию Ахеджакову и Инну Чурикову еле в театральный взяли, а какие таланты! Я каждый год сижу в приемной комиссии. Поверьте мне, способный человек всегда будет принят", — заверила наследница актерской династии.