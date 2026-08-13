ВС России нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины

Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины.

Так, в течение дня 13 августа в порту Одесса были поражены резервуары с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения, а в порту Очаков Николаевской области - патрульный катер.

Как уточнили в ведомстве, наносятся удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

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