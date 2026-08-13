Грузино-российская граница "Казбеги — Верхний Ларс" закрыта в связи с опасным повышением уровня воды в ущелье Девдораки. Об этом рассказали в четверг, 13 августа, в Министерстве внутренних дел Грузии.

Как пояснило ведомство, тревожный сигнал подала система раннего оповещения, установленная в Девдораки, которая фиксирует даже незаметные изменения течения в русле реки. Был активирован соответствующий протокол действий, предусматривающий эвакуацию людей из этого района.

Из соображений безопасности было принято решение временно перекрыть участок границы с Россией и приостановить работу единственного функционирующего пункта пропуска, сообщает ТАСС.

Из разъяснений грузинского МВД следует, что решение о закрытии границы с Россией не имеет политической подоплеки. Незадолго до этого глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не станет восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Россией, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

Зампред российского Света безопасности Дмитрий Медведев напомнил, что в августе 2008 года Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру, а ее следствием стал суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Политик, в тот период занимавший пост президента России, напомнил, что российские Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали "оборзевших националистов".