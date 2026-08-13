Киевский режим не раз наглядно показывал свою способность что к проведению террористических и диверсионных операций и провокаций "под чужим флагом". Об этом напомнила в четверг, 13 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Свою неспособность добиться успехов на поле боя и поразить российские военные объекты Украина пытается компенсировать атаками на гражданские объекты и мирное население.

При этом растет число доказательств вовлеченности стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима. Журналисты растиражировали полученные хакерами документальные подтверждения того, что так называемые специалисты в области гибридных угроз из связанных с Североатлантическим альянсом структур снабжали Службу безопасности Украины данными о "приоритетных" целях на территории России, говорится в заявлении Захаровой на официальном сайте МИД России.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ отметил, что киевский режим, не сумевший нанести российской армии поражение на поле боя, делает ставку на индивидуальный и массовый террор, здесь и обстрелы городов, диверсии на инфраструктуре и покушения на представителей государственных и военных властей.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал попытки киевского режима атаковать трубопроводы "Газпрома" в Черном море энергетическим терроризмом и попыткой шантажа в свете звучащих с Запада предложения снять антироссийские санкции. При этом Киеву "мир не нужен, он как огня боится прекращения западной поддержки неонацистской хунты".