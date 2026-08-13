Уехавшая в США Анна Нетребко истосковалась по Родине: "Как в России-матушке!"

Анна Нетребко несколько лет назад поселилась в Вене. Оперная дива ведет блог, на страницах которого рассказывает о своей жизни и делится фотографиями. Пару месяцев назад артистка побывала в Лондоне, а недавно отправилась в большое путешествие по США.

Сейчас Анна находится в Миннесоте. Оперная дива была поражена, когда нашла там березовую рощу. Типично российский пейзаж заворожил Нетребко.

Оказавшись рядом с Potato Lake, где разрослась роща, Анна не упустила шанса устроить фотосессию. Перед камерой Нетребко позировала в мини-шортах и синем лифе, поверх накинула яркую блузу, а дополнила образ косынкой в тон.

"Я думала, что только в России есть березовые леса. Здесь нет ни людей, ни машин и никаких признаков цивилизации. Холодное чистое озеро и никого вокруг. Кайф кайфецкий", — поделилась оперная дива своими эмоциями.

Поклонники Анны от увиденного пришли в восторг. Многие уверены, что артистка просто затосковала по Родине, поэтому ей так сильно захотелось сфотографироваться с березками."Как в России-матушке!"; "Очень природа похожа на Россию"; "Вы скучаете?"; "Анна, пора возвращаться", — заявили в комментариях пользователи Сети.

Отметим, что в путешествие Нетребко отправилась без сына. Это редкий случай, когда Тьяго проводит время отдельно от мамы. Наследник оперной дивы остался с тетей и двоюродной сестрой в Дании. Анне сложно надолго отлучаться из дома без сына из-за его особенности. У Тьяго аутизм. Нетребко делает все, чтобы мальчик жил полноценной жизнью. Так, Тьяго учится в обычной школе и освоил уже несколько иностранных языков.