Украина предложила России взаимно прекратить удары по гражданским объектам в Чёрном море. Об этом рассказали в четверг, 13 августа, осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, киевский режим направил соответствующую инициативу Москве через некую третью сторону. Ответ из России пока не поступал.

Российские власти пока не давали официальных комментариев в связи с этими сообщениями.

Ранее сообщалось, что Украина хочет признать "теневой флот", предписываемый России, своими законными военными целями и обратилась с соответствующим письмом к Международной морской организации. Киевский режим недоволен тем, что такие суда якобы нарушают антироссийские санкции, продолжая перевозить энергетические ресурсы.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высокоточные удары российской армии по инфраструктуре и судам, осуществляющим доставку западных вооружений и военной техники для Киева, не прекратятся до полного устранения угроз безопасности, проецируемых на Азово-Черноморскую акваторию.