Климатолог Семенов предупредил об усилении погодных аномалий

Европу накрыла новая волна экстремальной жары. В южных и западных регионах - воздух местами прогрелся до плюс 45-ти. На фоне продолжительной засухи сразу на нескольких АЭС во Франции, Венгрии и Румынии приостановлена работа реакторов. Непогода бьет по промышленности, энергетике и сельскому хозяйству во всём Евросоюзе. Эксперты прочат миллиардные убытки.

Об изменениях климата с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы РАН.

- Сумасшедшая жара в Европе, какие-то тропические ливни в Москве... Это действительно аномалия или просто случайность?

- Конечно, это аномалия. Если мы изначально говорим о сумасшедшем ливне и сумасшедшей жаре, значит, это аномалия. И тренд к усилению таких аномалий действительно вырисовывается, потому что климат теплеет, температура повышается, и при более высокой температуре, так или иначе, мы всегда будем наблюдать больше волн жары, таких, как сейчас, например, случились в Европе. Точно так же мы будем наблюдать больше ливней, потому что при потеплении атмосфера может содержать больше влаги, и интенсивность гидрологического цикла, как мы говорим, в том числе и осадков, будет расти. То есть даже в тех регионах, где среднее количество осадков снижается, интенсивность осадков, количество осадков, выпадающих в течение одного дождя, она растет в целом над континентами. Это вот такие наблюдаемые тенденции, проецируемые в будущем.

Другая особенность, что вот такие волны жары, которые наблюдались, они не могут охватывать весь земной шар одновременно. Это в средних широтах, где в основном живет большое количество населения планеты, всегда возникает стоячая волна, когда мы видим перемежающие области жары, прохлады, жары, прохлады. Вот именно это мы наблюдаем и сейчас, когда в Европе жара, чуть восточнее прохладнее, дальше на восток опять жара, и так далее, вот такие перемежающие области. Это как раз характерная картина при вот таких стационарных застывших атмосферных волнах, которые всегда и приводят к волнам жары либо продолжительным периодам с осадками.

- При нынешних темпах роста промышленности, промышленного производства мы увидим в ближайшее время ускорение этих тенденций? Температура будет повышаться все быстрее и быстрее? Изменения будут происходить буквально на наших глазах не за 100, а за 200 лет, может быть, за 5, 10, 20?

- В будущее мы можем заглянуть с помощью моделей климата. Многие страны, в том числе и наша страна, такими моделями обладают. С помощью них делаются климатические прогнозы, когда задаются эти сценарии антропогенных выбросов. Они зависят от многих причин, от характера экономики, от ее роста, от роста населения. Судя по тем сценариям, которые нам говорят, что все-таки рост населения замедлился, экономика становится всё-таки всё более энергоэффективной, всё более, скажем так, зелёной, такого резкого роста, как был в период бурной индустриализации, скорее всего, не будет, конечно. Я думаю, что рост температуры точно не ускорится, но будет примерно такими же темпами, как сейчас в течение ближайших 30-50 лет.