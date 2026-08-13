Мишустин обсудил поддержку молодых людей с главой Росмолодежи

Поддержку молодых людей, которые только начинают собственное дело, премьер Михаил Мишустин обсудил с главой Росмолодежи Григорием Гуровым.

На данный момент в стране около 10 миллионов молодых предпринимателей, половина - в возрасте до 35 лет. Специально для них действуют льготы, а еще предусмотрена поддержка в выходе на отечественные и международные площадки.

Впрочем, не только собственный бизнес интересует юных россиян. Им в помощь сразу несколько нацпроектов, которые помогают определиться с профессией и затем успешно строить карьеру. Благодаря такой мощной поддержке со стороны государства доля молодых людей, желающих самореализоваться на Родине, превышает 80%.