Партия "Новые люди" открыла серию фестивалей долголетия "Серебряный рейв". Это часть программы "Жить по-новому" для представителей старшего поколения.

Главная идея - открыть новые возможности для людей "серебряного" возраста. Образовательные мастер-классы, компьютерная грамотность и, конечно, правила кибербезопасности - как не попасться на удочку мошенников. А еще танцы, лекции и концерты. Такое общение дает впечатляющие результаты - у кого-то именно в этом возрасте исполнилась мечта стать предпринимателем, а кто-то нашел много новых друзей.