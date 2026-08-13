Минсельхоз назвал важнейшее условие возобновления импорта из Армении

Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления ввоза товаров из Армении в Россию. Такое заявление сделало в четверг, 13 августа, российское Министерство сельского хозяйства.

Взаимодействие в сфере торговли продукцией агропромышленного комплекса обсуждали глава Минсельхоза России Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папоян.

Среди условий, которые надлежит выполнить армянской стороне для открытия российского рынка, было названо использование собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок. При этом главным приоритетом Россия назвала соответствие поставляемых товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отметил, что россиянам нечего бояться в свете ограничений ввоза армянской продукции. В российские магазины свозят продукты из многих стран, ретейлеры выстроили эффективную географию поставок.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что интеграция республики в ЕАЭС "ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении", причем "по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы".