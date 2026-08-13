Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран. Об этом предупредил в четверг, 13 августа, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат в интервью "Вестям", ответ России будет дан "не обязательно в тех же акваториях, где вот эти вот "новоявленные миротворцы" будут вершить свое беззаконие".

В любых акваториях целями ответных действий России "будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство", подчеркнул Лавров.

Политик отметил, что Брюссель пошел по опасному пути, решив применить собственноручно созданное незаконное право объявлять суда под любым флагом "теневым флотом". Подобные попытки ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках могут выйти Евросоюзу боком.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен после предупреждения президента России Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских судов подчеркнул, что "грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления".

В Великобритании сочли предупреждение Путина ожидаемым и закономерным. Британские интернет-пользователи напоминают расхожие выражения о том, что "если лезешь в драку, не удивляйся, когда получишь сдачи", а также "будете дразнить медведя — пожалеете". Многие отмечают, что такова расплата "за поддержку украинского клоуна".