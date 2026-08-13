Волны тепла и холода: россиянам рассказали о погоде в последние недели лета

В оставшиеся до конца лета дни россиян ожидают сменяющие друг друга волны тепла и холода небольшой продолжительности. Об этом рассказала в четверг, 13 августа, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как уточнила метеоролог, нынешний прохладный период обещает завершиться примерно 15 августа, когда "мы вступим в пору относительно более высокой температуры", а с 20 августа погода будет с "существенной положительной аномалией".

Однако последняя августовская декада начнется с очередного похолодания, хотя и относительного — столбики термометров понизятся до 20 градусов.

При этом ливневые дожди пока не ожидается. Позднякова рассказала в эфире радио Sputnik, что "сейчас вторичные фронты прольются, потом погода будет с дождями, скорее всего, небольшими".

Ранее метеорологи отмечали, что осень 2026 года может оказаться для россиян одной из самых непредсказуемых за последние десятилетия. Холодный сезон грозит продолжительными дождями, мокрым снегом, штормовым ветром и резкими перепадами температуры. Дополнительное влияние в крупных городах может оказывать эффект "теплового острова", поскольку здания, асфальт и бетон дольше сохраняют летнее тепло.

Однако этому будет предшествовать период бабьего лета. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что в сентябре оно придет в Центральную Россию — прогнозируется среднемесячная температура воздуха примерно на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков в 20-40%.