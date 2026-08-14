Граф Мусорная Голова вступил в гонку на выборах в Британии

Выбирай сердцем, когда есть выбор. В Британии шум и дрязги по поводу выборов в парламент депутата от маленького городка Клэктон на восточном побережье. За битвой кандидатов следит все Соединенное королевство.

Предыстория: Найджел Фарадж - скандально знаменитый лидер партии Reform UK. Заседал в Палате общин. В мае этого года начали расследование: с какой стати народный избранник получил в подарок 5 миллионов фунтов стерлингов от криптомиллиардера Кристофера Харборна. В июле Times сообщила, что расходы Найджела Фаража на административную работу, личную охрану, персонал, транспорт и жилье оплачивал Джордж Коттрелл, криптоигрок с сомнительной репутацией. Коррупция? Да быть такого не может в демократическом королевстве.

- Не было ошибкой не задекларировать подарки от Джорджа Котрелла?

- Скажите своему начальству, что если будете досаждать моей семье, я привлеку Вас к серьезной ответственности.

Найджел Фарадж все же вынужден был подать в отставку. Но вот вам фокус! Назначено голосование, чтобы его место в парламенте не пустовало. И кто главные претенденты на этих прозрачных конкурентных выборах? Найджел Фарадж и его оппонент — Граф Мусорная Голова. Он также известен под именем Граф Урнолицый.

Сатирический персонаж Граф Мусорная Голова (точнее, комик Джон Харви, который скрывается под маской) почти десять лет участвует в выборах. В 2017-м боролся за место премьера с Терезой Мэй. В 2021 году стал 9-м на выборах мэра Лондона. Это выборы или летающий цирк? Или действующие политики в Британии настолько хороши, что даже граф Мусорный бачок им серьезный конкурент?

Кто бы сомневался. Когда там в действительности все не так как на самом деле.