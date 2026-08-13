Россиянам предложили простые способы сэкономить на сборах ребенка в школу

Подготовка ребенка к новому учебному году обходится недешево, но есть несложные приемы, которые помогут сэкономить. Об этом рассказал в четверг, 13 августа, кандидат экономических наук Александр Соломатин.

Как отметил эксперт в интервью "Газете.ру", самые дорогие товары не всегда являются самыми качественными. Важнее, чтобы рюкзак был удобным, ручка подходила ребенку по размеру, а канцелярия не отвлекала во время уроков.

Экономист скептически высказался о готовых "наборах для отличников", поскольку в них могут оказаться ненужные ребенку предметы — в итоге экономии на покупке такого набора не будет.

Идти по магазинам за школьными принадлежностями Соломатин порекомендовал с четким списком необходимого, чтобы избежать импульсивных ненужных покупок.

Подготовку к школе можно превратить в урок по развитию критического мышления у ребенка. Соломатин посоветовал вместе со школьником искать отзывы на конкретные товары, сравнивать характеристики и обсуждать, за что именно стоит платить. Такой подход научит ребенка принимать взвешенные мотивированные потребительские решения.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России призвали ретейлеров продемонстрировать добросовестное рыночное поведение в период повышенного спроса и ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента.

Тем временем заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов заявил, что в России следует учредить ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году. Величину выплат предлагается исчислять как определенную часть средней заработной плате по региону, с учетом возраста школьника.