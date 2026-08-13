В 60-ти километрах от Рима на заводе по производству боеприпасов среднего и крупного калибра для сухопутных и морских сил и твердого топлива для ракет в цехе прессования пороха сначала вспыхнул пожар, а затем прогремел мощный взрыв. На момент происшествия на предприятии находились около 20 человек, никто не пострадал.

Пока ничто не указывает на умышленный поджог. Сейчас вокруг итальянской столицы множество локальных возгораний из-за рекордной жары. Однако не исключено, что через несколько дней признаки саботажа все же найдутся, и , как всегда, голословно обвинят в нём Россию.

Особенно если учитывать, что продукция завода отправляется в десятки стран, в том числе и на Украину.