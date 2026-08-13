Власти Японии дошли до того, что позволяют себе развязно указывать президенту России, какие регионы ему посещать. На это указала в четверг, 13 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, комментарии японских властей о поездке российского лидера Владимира Путина на Курильские острова вызывают крайнее возмущение. Суверенитет и юрисдикция России над этим архипелагом сомнению не подлежат, а все заявления официального Токио по Курилам юридически ничтожны.

Захарова также отметила, что нынешняя недружественная линия Японии по отношению к своему ближайшему соседу, России, не отвечает интересам японского народа, говорится на официальном сайте МИД.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем MAX-канале объяснил, "почему Курилы всегда были, есть и будут нашими". Историк напомнил, что в 1639-41 годах острова были открыты казаками и нанесены на карты русскими картографами, а с 1711 года началось поэтапное присоединение Курил к России. Мединский подчеркнул, что исторически "все иностранцы испрашивали у России разрешения на посещение островов".

Между тем глава российской дипломатии Сергей Лавров указал в интервью "Вестям", что прежний председатель японского кабмина Синдзо Абэ понимал, что национальные интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией. Однако нынешние власти Японии выбрали обеспечение своих интересов вместе с США путем милитаризации страны.