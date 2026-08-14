Рядовой Данилович с сослуживцами отбил контратаку украинских боевиков

Рядовой Юрий Данилович с сослуживцами захватили опорник ВСУ и зачистили позиции. Противник, надеясь отбить утраченный рубеж, направил подкрепление. Огнём из стрелкового оружия и гранатами Юрий уничтожил большую часть боевиков. Понеся потери, неприятель отступил.

Младший сержант Дмитрий Гараев, действуя в составе экипажа танка, попал под миномётный обстрел и удары FPV-дронов. Машина загорелась. Дмитрий оперативно потушил пожар. И танкисты ликвидировали несколько огневых точек, расчистив путь для продвижения штурмовиков.