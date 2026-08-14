ПВО сбила 553 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 14 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили 553 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в период с 20.00 мск 13 августа до 8.00 мск 14 августа ПВО перехватила и уничтожила украинские беспилотники над территориями Смоленской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской и Ростовской областей. Дроны сбиты также над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Псковской и Ленинградской областями. Ликвидированы вражеские БПЛА над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, над акваториями Черного и Азовского морей и над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о работе ПВО в столичном регионе. По его данным, на подлете к Москве сбиты в течение ночи десять украинских дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.