Усадьбу Репина в Петербурге открывают для посещения по выходным: реставрация еще идет

Словно сошедшие с полотна художника – "Пенаты" вновь распахнули двери. Хотя сегодня и не среда, когда в дом к Репину мог войти любой гость, угоститься вегетарианскими пирожками за круглым вращающимся обеденным столом и рассмотреть каждую фреску, каждую деталь в интерьере или фасаде. И понять, почему Репин дал название своей родовой усадьбе в честь римских богов.

"Это окно по рисунку Репина создано. Это такое стилизованное изображение летучей мыши с распахнутыми крыльями, которая жила у Репина на аэроплане, где он проводил ночи под открытым небом. Мы знаем, что он любил закаливаться и даже при -20 спал на балконе. И вот там с ним жила эта летучая мышь", - говорит Вера Ловягина, хранитель экспозиции и фондов Музея-усадьбы И. Е. Репина "Пенаты".

Своеобразные привычки художника сказались на конструкции сооружения. Ведь, прежде всего, это был дом, где жил художник и его семья. А значит, главное тут – удобство, а не стиль. От того и непонятно, что это? Северный модерн или народное творчество? А стеклянный шатер над головой вовсе превратил этот деревянный терем в хрустальное произведение искусства. И даже это не ради красоты, а ради работы.

"Многие Репина ругали говорили, что он нагородил что-то такое непонятное. Он в принципе и сам говорил: "нагородил городило". Дом был огромный, благодаря вот этим конусообразным стеклянным крышам сюда поступало достаточно большое количество естественного света, это же северные широты и большая часть года темно и рано заканчивается день световой. Илья Ефимович был человеком необыкновенно работоспособным, и ему было мало того самого дня в размере трех-четырех часов", - объясняет Вера Ловягина.

Отсюда и необычные солнечные оттенки на его полотнах. После реставрации хрупкое стекло заменили на современное 5-миллиметровое каленое. Проложили новые коммуникации, установили современные системы отопления и вентиляции. А обшивку дома, который строился без единого плана, не просто отреставрировали, а воссоздали по образцам.

"В доме был фотоаппарат "Кодак", который Илья Ефимович купил для свой Натальи Борисовны Нордман в 1900 году на всемирной выставке в Париже. И Нордман любила фотографировать гостей. Естественно, все гости в интерьерах, фотографий очень много", - говорит Елена Гладкова, заведующая филиалом музея Академии художеств "Музей-усадьба И. Е. Репина.

И много воспоминаний известных художников, писателей, журналистов, бывавших в гостях у семьи Репина. В годы Великой Отечественной дом и вовсе был разрушен, но после восстановлен почти точь-в-точь.

"Вы не увидите ни одной копийной работы, все работы - оригинальные. В доме остается атмосфера художника. Вот его присутствие, такое впечатление, будто бы он вот-вот сейчас отлучился на несколько минут и выйдет к посетителям", - говорит Гладкова.

И пусть пока не все предметы интерьера заняли свои места. Вместо звуков эоловой арфы на крыше дома слышно лишь дуновение ветра за резным окном, а в кабинете стоит разве что стремянка, которую художник использовал для создания больших полотен, но дух того времени уже витает в "Пенатах".