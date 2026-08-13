На SHAMANа подали в суд: от него требуют 100 тысяч рублей

На певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, подали иск в Арбитражный суд Москвы на сумму в 100 тысяч рублей. Истцом стал челябинский композитор Александр Незванов, который обвиняет артиста в нарушении авторских прав. Поводом стала песня "Россия Мама", в которой, по словам Незванова, используется его мелодия из композиции с таким же названием.



"Вспомнил, что у меня в 2023 году был такой релиз. Стал проверять свои площадки, документы все поднял… И понял, что есть плагиат", — передает Пятый канал.



Композитор утверждает, что об украденном мотиве он узнал через друзей в конце июля. 12 августа он официально обратился в суд.