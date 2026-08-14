Первоклассникам рекомендовали сделать четверг или среду облегченным днем в школах

В Минпросвещения порекомендовали сделать четверг или среду упрощенным днем для первоклассников. Это следует из документа министерства, который изучил ТАСС.



Так, предлагается облегчить один день детям, не нагружая его сложными предметами. Это поможет ученикам начальной школы быстро адаптироваться к школе и не переутомиться к концу недели.



Такая мера предусмотрена в рамках адаптационного периода, который проходят новоиспеченные школьники в течение сентября и октября. В него также предусмотрены дополнительные перемены и недолгая прогулка на свежем воздухе, добавили в Минпросвещения.