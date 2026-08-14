Первый серийный МС-21 успешно перелетел из Иркутска в Подмосковье

Первый серийный лайнер МС-21-310 в ходе сертификационных испытаний совершил беспосадочный перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский.

Экипаж преодолел более 4 тысяч километров за 5 часов 50 минут. Полёт прошёл штатно, все системы отработали на отлично. Как отметили в Ростехе, это ещё раз продемонстрировало надёжность заложенных в машину конструкторских решений.

МС-21 - среднемагистральный лайнер. Все агрегаты и системы полностью отечественные: от бортовой радиоэлектроники до силовых установок. В Жуковском после тщательной проверки машину подготовят к покраске в ливрею заказчика.

Лайнер может стать альтернативой самолётам иностранного производства на российском рынке.