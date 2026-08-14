Извергающаяся Этна парализовала работу местного аэропорта

Тысячи туристов устремились на Сицилию, чтобы стать свидетелями необычайно красивого и грандиозного извержения Этны. Из кратера вулкана поднимаются фонтаны лавы. Образовалось четыре новых жерла, вытекающие из них раскаленные потоки рисуют причудливый орнамент.

Прибывшие на остров туристы стремятся сделать селфи на фоне такого незабываемого зрелища.

Правда, из-за выбросов в воздух пепла полностью парализована работа аэропорта Катании. Облако добралось уже до африканского побережья. С начала извержения Этны было отменено более тысячи рейсов. А ученые прогнозируют в ближайшее время усиление активности огненной горы.