Россиянки Мельникова и Калмыкова взяли медали на чемпионате Европы

Триумф наших гимнасток на чемпионате Европы в хорватском Загребе. Россиянки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова завоевали золото и серебро в личном многоборье.

Мельникова стала пятикратной чемпионкой Европы. Для Калмыковой это первая награда на континентальном первенстве.

Участие наших спортсменок до последнего было под вопросом. За несколько дней до соревнований им под надуманным предлогом было отказано в визе. Ситуацию удалось решить благодаря усилиям МИД и посольства России.

В выходные девушки постараются пополнить медальную копилку нашей сборной на отдельных снарядах. Турнир в Загребе является ключевым отборочным этапом перед чемпионатом мира по спортивной гимнастике этого года.