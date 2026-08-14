Иран шокировал Израиль

Скорость восстановления оборонного потенциала Ирана после начала конфликта стала неожиданностью для израильских военных и разведки.

После окончания первой фазы войны в апреле 2026 года, израильские военные считали, что удары нанесли иранскому ВПК ущерб, способный отбросить его развитие на несколько лет. Однако Иран показал ошеломляющие темпы восстановления, в том числе в сфере баллистических ракет.

"Иран находит инновационные способы восстановления ракетного парка", - пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники в армейских кругах.

Ранее американские СМИ написали, что в Вашингтоне были удивлены готовностью Ирана к дальнейшему обострению конфликта в июле.