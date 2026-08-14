США вдвое сократили темпы поставок американского оружия для Украины по ранее заключенным Пентагоном контрактам.

Речь идет о программе USAI, согласно которой Пентагон заказывает оружие напрямую у американских производителей, передает РИА Новости.

С 2022 года на эту программу Конгресс выделил суммарно 32,49 миллиарда долларов. К концу марта Пентагон заключил контракты практически на всю сумму, однако оплатил только 19 миллиардов. Остальные 13,5 миллиарда по подписанным контрактам остаются в работе.

Кроме того, о замедлении темпов поставок говорят ежемесячные выплаты подрядчикам. За год они снизились почти в два раза: в 2025 году выплаты составляли 587 миллионов долларов, а в 2026 году - 265 миллионов.

В Москве неоднократно говорили, что спонсируя киевский режим, Запад продлевает войну и закрывает глаза на теракты, совершаемые украинскими боевиками против россиян.