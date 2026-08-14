Собянин: Десять украинских дронов сбито в ночь на 14 августа на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить воздушную атаку на Москву. Вражеские беспилотники перехвачены и сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в мессенджере "Макс",средствами ПВО Минобороны уничтожено десять украинских беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Украинские беспилотники перехвачены и в других российских регионах. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации а двух десятков дронов ВСУ в течение ночи. ПВО сбила беспилотники в Каменске-Шахтинском и Каменском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.