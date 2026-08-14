Певец Прохор Шаляпин скупает недвижимость в Москве

Прохор Шаляпин на вершине популярности. Заработанные деньги известный певец вкладывает в недвижимость.

Карьера артиста на пике. С недавних пор он стал соведущим Павла Воли в его вечернем телешоу. А до этого Прохор Шаляпин провел частное мероприятие на Кипре в паре с ведущей Лерой Кудрявцевой.

На свои доходы певец не жалуется. Деньги он тратит на покупку недвижимости в Москве. Так, Прохор Шаляпин сообщил, что купил "чудесную дачу" в Коммунарке.

"У меня там 40 соток земли. У меня на участке два дома. Мой дом основной — 1100 кв м. И второй, где будут жить помощники по хозяйству — он 156 кв м. В доме — десять спален, восемь санузлов, всего 14 комнат, высота потолков четыре метра, есть кинотеатр, бассейн, сауна. Вокруг ели, туи. В общем, чудесное место и дом", - похвастался артист.

Как утверждает "КП", Шаляпин купил готовый дом у прежних хозяев, ему пришлось взять ипотеку. Кроме того, у артиста есть пять квартир в столице. Так, в Даниловском районе у него четыре жилья, причем три в одном доме, а четвертое - в здании напротив. Кстати, там живет мать Прохора Шаляпина с мужем.

Риэлторы оценивают все квартиры певца в сумму более 120 миллионов рублей. А теперь появился еще и дом в Подмосковье — а это не менее 80 миллионов рублей. В итоге вся недвижимость Прохора Шаляпина оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

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