Поляки устали от украинцев. Они начали ненавидеть своих соседей – и это отражает чувства, которые пробудил в них Владимир Зеленский, пишет журнал Mysl Polska.

Украинский лидер виновен в дестабилизации обстановки в Польше, убежден автор. Отмечается, что глава киевского режима принимал решения, которые в конечном итоге вылились в протесты против украинских беженцев и радикальные призывы к отказу от помощи Киеву.

Издание подчеркивает, что равнодушных людей в Польше практически не осталось: все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского. При этом власти отказываются признать, что привели Польшу на грань беспорядков: поляки устали давать деньги Зеленскому, который их унижает.