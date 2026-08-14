Шикарный отдых разочаровал Ксению Собчак

Ксения Собчак улетела в Италию. Она проводит отдых на одном из самых роскошных курортов.

Скандально известная журналистка отправилась в Форте-деи-Марми. Отдыхает ведущая там не впервые. К слову, местечко считается элитным: пляжи на этом побережье в основном платные, а хорошие отели, в которых привыкла останавливаться гламурная блондинка, стоят миллионы рублей за пару недель.

В этот раз Ксении Собчак отдохнуть как следует не удалось. Телеведущую разочаровала грязь, которая царила на пляже. "Море – г*** полное. То есть там просто тина, как будто кто-то блеванул аяуаской. Ты долго идешь по колено вот в этом плавающем водорослевом г***. Пляж там не чистят, кстати", - пожаловалась в соцсети Собчак.

Ксения не без юмора отметила, что из-за этой тины невозможно утонуть - она не даст пойти на дно. Тем не менее, она призналась, что все равно любит отдыхать в Италии, потому что там вкусная еда и хорошие условия для спортивных занятий.

Отметим, что несколько лет назад Ксения Собчак купила квартиру в ОАЭ. Причем слухи об этом ходили давно, и журналистка решила их прокомментировать. Она подтвердила, что приобрела недвижимость в Дубае. Говорят, Собчак стала хозяйкой в трехкомнатных апартаментов площадью 162 квадратных метра за 1,6 миллиона долларов. По некоторым данным, она оформила рассрочку.

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