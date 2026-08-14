ВС России нанесли удар по украинским портам и судам

Российская армия продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Поражены также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские беспилотные летательные аппараты вечером 13 августа поразили два судна типа "морской буксир". Буксиры, сопровождавшие в порты Украины морские сухогрузы с западным вооружением для ВСУ, были обнаружены в акватории Черного моря юго-западнее Николаева.

Также в течение ночи 14 августа ударные беспилотники ВС России поразили железнодорожную станцию порта Измаил. Этот объект использовался для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов для украинской армии.