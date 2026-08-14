Зеленский не может найти посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти человека, который согласится занимать должность посла Украины в США.

После увольнения посла Украины в США Ольги Стефанишиной никто не хочет браться за эту сложную работу, пишет газета Politico со ссылкой на бывших украинских чиновников и депутатов. Опытные политики не хотят иметь дела с непредсказуемой администрацией президента США Дональда Трампа

Зеленский хотел бы видеть на этой должности премьер-министра Юлию Свириденко, однако та отказалась, сообщили источники.

"Конечно, есть люди, которые хотят эту работу, но никто из них по-настоящему не подходит. Зеленскому трудно найти замену", - сказал бывший украинский дипломат.

Зеленский уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину 3 августа. Через два дня НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили ей подозрение в незаконном обогащении.