Трагедия Дмитрия Дюжева: за пять лет перехоронил всю родню

Звезда "Бригады" Дмитрий Дюжев — актер потомственный. Однако определиться с профессией он сумел не сразу. Возможностью видеть Дмитрия в театре и кино мы обязаны его отцу.

Петр Дюжева служил в астраханском ТЮЗе. После начала перестройки попробовал себя в бизнесе. Дела пошли хорошо — отец будущей звезды успешно владел кафе и магазином.

В школьные годы Дмитрий никак не мог определиться, чего он хочет от жизни. Кем только ни представлял себя в будущем — милиционером, дальнобойщиком, кораблестроителем.

В итоге отец провел серьезную беседу с сыном, которому с детства был знаком мир закулисья. Рассказал, что лишь профессия актера позволит творить сказку, которая не закончится никогда.

От беседы был толк. Выпускник школы для одаренных детей Дюжев-младший поехал покорять ГИТИС. Он стал студентом мастерской самого Марка Захарова.

Отец радовался за сына и гордился им. Однако скоро в семье будущей кинозвезды началась череда страшных событий.

В конце 1990-х от лейкемии умерла 12-летняя сестра Дмитрия Настя. Для ее спасения семья делала все возможное, тратила все деньги, которые удавалось раздобыть. Ничего не помогло.

После смерти девочки отец семейства грыз себя. Он топил горе в алкоголе, периодически "cходил с ума" и угрожал жене. Продал последнее, чтобы установить на могиле Насти роскошный памятник из белого мрамора. А в один день папы Дмитрия не стало.

"Когда мама позвонила и сказала, что отец умер, мы с ней начали радоваться. Я так за нее боялся, я боялся, что отец что-то с ней сделает", — рассказывал артист в программе "Судьба человека".

Через девять месяцев после этого разговора умерла и мама. У нее случился сердечный приступ.

От полного отчаяния Дюжева спасли любимая профессия и собственная семья. Четырнадцать лет назад он женился на специалисте отдела маркетинга в нефтяной компании Татьяне Зайцевой. У нее два красных диплома — факультета психологии Московского педагогического университета и Академии народного хозяйства при президенте России. Татьяна отказалась от карьеры ради близких. Дмитрию она подарила двоих сыновей. Старшему Ивану 17, младшему, названному в честь отца, 11. Потом решила начать понемногу работать психологом в школе.

"Дима — один из самых сильных мужчин, которых я встречала на своем пути. Он всегда четко знает, чего хочет", — говорит Татьяна о муже.

Она утверждает, что провожать и встречать актера и детей, обсуждать с ними новости, иногда давать советы — это то, что по-настоящему наполняет жизнь.

Сегодня Дмитрий Дюжев один из самых востребованных артистов страны. Он успел сняться почти в 70 фильмах. Помимо работ в "Бригаде" и "Острове" зрителям особенно запомнились роли в "Каникулах особого режима", "Истребителях". Очень необычным на фоне других показался образ Манилова в "Мертвых душах".

Дюжев утверждает: "Плох тот актёр, который из фильма в фильм играет самого себя. Мои педагоги (среди которых режиссёры Никита Михалков и Владимир Хотиненко) всегда напоминали: чем больше зритель тебя знает, тем меньше шансов, что он поверит тебе в новой роли".