Климатолог обратился к московским коммунальщикам: "Не расслабляйтесь"

Количество сильных снегопадов в Москве не уменьшится, несмотря на глобальную тенденцию к потеплению. Об этом предупредил климатолог, директор Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.

По его словам, российские ученые проанализировали снегопады в Москве и пришли к выводу, что небольших снегопадов действительно станет меньше, а вот количество обильных останется на прежнем уровне.

"Это интересная особенность. Это важная информация для коммунальщиков. То есть не расслабляйтесь, будет теплеть, да, температура будет расти, но число сильных снегопадов не уменьшится", - предупредил Семенов в эфире "ТВ Центра".

Ученый пояснил, что климат теплеет. Последние шесть тысяч лет Земля шла к очередному периоду оледенения и только за последние две тысячи лет температура уменьшилась на один градус. Но за последние сто лет динамика резко изменилась и температура наоборот выросла примерно на один градус.

"То есть темпы изменения климата стали в двадцать раз выше. Вот это проблема", - заключил климатолог.

Климатолог Семенов предупредил об усилении погодных аномалий >>