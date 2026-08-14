Лера Кудрявцева нашла способ спрятать шрам после пластики груди

Лера Кудрявцева несколько лет назад удалила импланты из груди. Вот что сделала популярная ведущая, чтобы скрыть шрам.

Лера Кудрявцева вместе с матерью, сестрой и дочкой Машей отправилась в Болгарию. Говорят, у телеведущей там есть собственные апартаменты. На курорте семейство отдыхает на местном пляже и наслаждается вкусной едой в ресторанах.

Популярная ведущая щеголяет перед местной публикой в самых разных нарядах. Также она демонстрирует купальники, один краше другого. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что под левой грудью Кудрявцева набила татуировку. По мнению "КП", телеведущая сделала это, чтобы скрыть шрам после пластики груди.

Дело в том, что несколько лет назад Лера перенесла экстренную операцию. Оказалось, что имплант в левой груди порвался, силикон начал вытекать, здоровье телеведущей было в опасности. Тогда Кудрявцева сама призналась, что операция была крайне агрессивной. С тех пор ведущая перестала носить пышный бюст и довольствуется природными формами. Впоследствии Лера Кудрявцева призналась, что ей даже нравится ее "маленькая грудь".

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