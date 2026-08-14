Раскрыты причины перемирия между Трампом и Маском

Окружению предпринимателя Илона Маска и администрации Дональда Трампа стоило почти года усилий, чтобы примирить своих лидеров. Причины, по которым миллиардер и президент все же пошли на мировую, раскрыло издание The Wall Street Journal.

Трамп и Маск наладили отношения из-за желания миллиардера поддержать республиканцев на ноябрьских выборах, пишет издание со ссылкой на осведомленные источники. Основатель SpaceX дал понять, что планирует потратить не менее 100 миллионов долларов на операцию по повышению явки избирателей.

Издание утверждает, что Маск решил помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом. Кроме того, толчком к перемирию стало покушение на консервативного активиста Чарли Кирка. Теперь Трамп и Маск общаются примерно раз в месяц, обсуждая искусственный интеллект, Китай и мировые события. Хотя, по словам помощников президента США, такой близости, как раньше, между ними уже не будет.