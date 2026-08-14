Джанабаева показала детей от Меладзе, которых прятала годами

Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе троих детей. Старшему сыну пары Константину уже 21 год, он вырос настоящим красавчиком. Младшей дочери артистов Агате всего четыре, и она редко мелькает в социальных сетях звездной мамы. Точно так же редко поклонники видят и 11-летнего Луку, среднего ребенка Валерия и Альбины.

Однако с недавних пор певица стала регулярно выкладывать фото и видео с детьми, которых годами прятала от общественности. Так, в официальном телеграм-канале Альбина опубликовала снимок, где запечатлена со всеми тремя наследниками.

 

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Семейство в полном составе проводило отдых на севере Испании. Отметим, что в эту страну Джанабаева и Меладзе перебрались несколько лет назад. И если певица забросила карьеру, сосредоточившись на быте и детях, то ее муж продолжает выступать. Валерий Меладзе считается одним из самых востребованных артистов. Певца регулярно зовут петь на заказниках в самые разные страны мира.

Напомним, что старший сын Джанабаевой и Меладзе появился на свет в 2004 году, когда певец еще был женат на Ирине Малухиной, а Лука родился через несколько месяцев после того, как Валерий и Альбина официально зарегистрировали отношения.

Учитывая историю семью, артисты старались скрывать наследников от любопытных глаз. Многие осуждали знаменитостей, чья связь началась до официального развода Валерия с первой женой Ириной.

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