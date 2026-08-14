Россиянина осудили на 23 года за шпионаж в пользу спецслужб Польши

Московский городской суд приговорил россиянина Георгия Пирогова к 23 годам лишения свободы за сотрудничество с польскими спецслужбами.

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, Пирогову назначен штраф в размере 800 тысяч рублей с ограничением свободы на срок в два года.

По данным спецслужбы, россиянин уехал в Польшу в 2022 году. Там он наладил контакты с представителями спецслужб. Работая на них, он передавал информацию о перспективных образцах оружия и ракетных комплексах, которые применяются в зоне военной операции на Украине.

Также россиянин передал иностранным спецслужбам персональные данные лиц, допущенных к государственной тайне, чтобы вовлечь их в деятельность против безопасности России. Помимо этого, он закупал амуницию для ВСУ и организовывал ее доставку на Украину.