Вид могилы Анастасии Завортнюк вызвал скандал: досталось и вдовцу Чернышеву, и уехавший из России дочери

Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" боролась с раком мозга. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Сегодня могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд, хоть там и нет памятника из дорого камня. Родственники актрисы необычно оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников. В теплое время года крест буквально утопает в зелени и букетах.

Петр Чернышев каждую неделю в любую погоду приходит к последнему пристанищу любимой. Вдовец приносит Заворотнюк свежие розы, следит за порядком. Петр так и не отгоревал, хотя прошло уже больше двух лет.

Несмотря на идеальный порядок на могиле Анастасии посетители Троекуровского нашли к чему придраться. В одном из пабликов в соцсети разгорелся жаркий спор, когда блогер обратил внимание, что родственники еще не поставили монумент.

"Многочисленные фотографии актрисы, статуэтки ангелочков, лампадки… Все это красиво, но когда уже появится памятник?" — обратился к семье актрисы ее поклонник.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Ни Чернышев, ни дочь Заворотнюк Анна не отвечают на подобные вопросы. Зато пользователи Сети тут же вступились за семью звезды кино. "А вам какое дело?"; "Замечательный крест, не обязательно ставить камни"; "Это не корректный вопрос! Крест очень благородный тоже!"; "Хорошо бы не лезть с оценками и вопросами в частную жизнь людей", — пишут неравнодушные россияне.