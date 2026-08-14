Путин поздравил Пакистан с днем независимости

Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана с днём независимости страны.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул, что Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки.

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Пакистан продолжат наращивать партнёрские связи в интересах международной безопасности и стабильности.