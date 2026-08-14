Собянин: Началось создание наклонного хода "Достоевской" Кольцевой линии метро

В Москве приступили к важному этапу строительства станции метро "Достоевская" Кольцевой линии - созданию эскалаторного тоннеля. О ходе работ рассказал в соцсети мэр Сергей Собянин.

Условия сложные, поэтому специалисты применяют технологию замораживания грунта. Длина проходки тоннеля превысит 92 метра. На Кольцевой новых станций не строили более 70 лет.

С открытием "Достоевской" улучшится транспортная доступность сразу трех районов - Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Разгрузятся станции "Проспект Мира" коричневой и оранжевой веток.