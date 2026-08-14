Завтра в Польше состоится самый большой, по меркам этой страны, парад. Около 2000 военных и 300 единиц техники. Будут гости из соседних государств. Кроме Украины. Ее впервые за последние годы на торжество в честь Войска польского не позвали. Похоже, в Польше многие уже начинают понимать истинные причины разногласий.

"Мы начали ненавидеть своих соседей, и это чувство пробудил в нас Зеленский... Он последовательно принимал решения, которые в итоге привели к протестам против беженцев и все более радикальным призывам к отказу от поддержки Киева. Все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского", - пишет местное издание Myśl Polska.

За последние полгода число преступлений в отношении украинцев увеличилось на треть. И теперь сбежавшие в Польшу снова бегут - более 6000 только за июнь. Но не рады им и в других странах Евросоюза. После 31 июля Германия начала отказывать украинцам призывного возраста во временной защите, если они не получили разрешения на выезд из своей страны. Ранее подобное решение приняла Чехия. Не исключено, что в ближайшее время так же поступит и Польша. А пока Киеву отказали в ракетах для системы ПВО Patriot - еще один удар по самолюбию Зеленского.

Впрочем, старые истребители МИГ Киев все-таки получит. Факт подчеркивает двойственность европейской политики, в частности польской. Несмотря на разногласия, поставки вооружений продолжаются. И пока Украина воюет на поле боя, Евросоюз, как он считает, сражается с Россией санкциями. Дошел уже до открытого пиратства - захватывает наши суда и конфискует груз.

"Евросоюз решил применить своё собственное "право", если можно назвать незаконные решения Брюсселя "правом", в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. Путин очень чётко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство", - заявил глава МИД Сергей Лавров.

В Европе предупреждение России услышали. Большинство проправительственных изданий написали, что это Москва нарушит международное право, если даст зеркальный ответ. Но очевидно, что заявление Владимир Путина в очередной раз заставило горячие европейские головы задуматься и, возможно, быстрее подтолкнет к прагматичным шагам. Во всяком случае, советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим сообщил, что к нему неоднократно обращались официальные лица ЕС с просьбой, чтобы латиноамериканская страна стала посредником на переговорах с Москвой.