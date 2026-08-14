Критическая ситуация сложилась в нескольких странах Европы из-за пожаров

На полуострове Халкидики в Греции пожарные вертолеты сбрасывают воду на бушующий лесной пожар. Огромные столбы дыма накрыли пляжи, небо над курортными районами заволокло пеплом. Огонь не отступает.

В Черногории ситуация критическая. Сильный ветер гонит пламя на южный город Улцинь. Густой дым окутал оливковые рощи и жилые кварталы.

На западе Германии пламя, бушующее с полудня четверга, охватило около 25 гектаров и вплотную приблизилось к населенному пункту. Власти приняли решение об экстренной эвакуации целой деревни - около 1800 человек покинули свои дома сегодня рано утром. Федеральная дорога, проходящая вдоль горящего лесного массива, полностью перекрыта. Пожарные и спасательные службы работают круглосуточно, однако сильная жара и засушливая погода, серьёзно осложняют тушение.

Из-за продолжительной засухи критически обмелел Рейн. И низкий уровень воды уже парализует судоходство. Капитаны вынуждены менять маршруты и снимать с линии крупные суда.

На юго-западе Франции лесной пожар охватил уже более тысячи гектаров, эвакуированы жители деревни Луглон. Огонь подбирается к центру населённого пункта.

В Великобритании тоже сильнейшие пожары. В городе Стоурбридж огонь уничтожил несколько домов. Воздушная съемка показывает масштаб разрушений. В больницу доставлены ребенок и трое спасателей.

В Хорватии пожарные борются с огнем на открытой местности. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сосновый лес и дома, началась эвакуация, перекрыто крупное шоссе. Жара этим летом принесла разрушительные последствия европейским странам. И, по прогнозам, зной не собирается отступать.