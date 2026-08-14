Мощные взрывы в кварталах на западе, востоке и севере. Высотки, где засели националисты, рушатся одна за другой. Принцип прост: разрезать оборону ВСУ, как пирог, на секторы. И задавить каждый по отдельности. Эту тактику, которая в условиях городских боев оказалась более чем эффективна, российские войска начали активно использовать сразу на двух участках - в Доброполье и Орехове.

Результат не заставил себя ждать. Отрезанные друг от друга националисты остались без связи, единого командования и управления. В итоге, на подступах к Орехову в полукотел попали сразу пять батальонов ВСУ. Общая численность свыше двух тысяч человек. И сейчас в эту группировки сотнями летят снаряды, беспилотники и авиабомбы.

Чтобы захлопнуть капкан, российским бойцам осталось пройти навстречу друг другу меньше 2 километров. Этот коридор - последний шанс для националистов убраться. Хотя уже понятно, что потери ВСУ будут колоссальными. И не только в живой силе. Противник однозначно потеряет и укрепрайоны как минимум в четырех населенных пунктах. Включая основной - Малую Токмачку.

Кто противостоит нашим бойцам, становится понятно, если посмотреть видео с трофейных телефонов. В трусах и тапочках мобилизованные оттачивают элементы боевых операций в лесных массивах. Полевой лагерь больше похож на изолятор для уголовников.

Раненых не вывозят неделями. Палатка дырявая. Нет снабжения. Даже элементарного - воды. Мутную жижу добывают сами, черпают из ям на дне окопов. Поэтому и больных с каждым днем все больше. А бойцов, которые умеют обращаться с оружием, все меньше. Многие даже понятия не имеют, как держать гранатомет.

Вот такие же подразделения националистов противостоят российским войскам в Харьковской области. Немудрено, что всего за несколько дней группировке "Север" удалось выбить противника из 4 населенных пунктов.

Сейчас наши бойцы методично выбивают бандеровцев из села Кудиевка. Она уже процентов на 90 контролируется российскими подразделениями.