Певица Татьяна Буланова: "В моей жизни навсегда осталась пустота"

Татьяна Буланова скорбит. Популярная исполнительница несколько лет назад потеряла родителей, но до сих пор не смирилась с этим.

В своем официальном телеграм-канале Татьяна Буланова отметила скорбную дату. Уже девять лет прошло как нет ее мамы. Боль от потери так никуда и не ушла, призналась певица.

"Время не лечит, оно просто учит жить с этой тишиной внутри. В моей жизни навсегда осталась пустота, которую никто не сможет заполнить. Я храню в памяти каждое наше мгновение, твою любовь и то особенное тепло, которое исходило от тебя. Как же иногда хочется просто прийти к тебе, рассказать все, что на душе, и почувствовать твою поддержку. Люблю тебя бесконечно и очень скучаю", - призналась Буланова.

Поклонники в комментариях постарались поддержать скорбящую артистку. Ранее Татьяна Буланова призналась, что нашла утешение в родителях ее молодого мужа Валерия Руднева. "У Валеры совершенно потрясающие мама и папа, сумевшие воспитать такого правильного сына, который с уважением относится не только к своей жене, а вообще ко всем вокруг. Они мне стали вторыми родители, ведь моих уже нет на этом свете", - сообщила артистка.

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