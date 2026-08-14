Разведка США раскрыла проблемы украинской армии

Возможности ВСУ проводить операции сильно ограничены. Украина испытывает большие трудности с нехваткой личного состава и военной техники, сказано в докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Основой для доклада стали данные разведывательного управления военного министерства США. Авторы отмечают, что Украина зависима от западного финансирования, которое весьма неопределенно из-за наличия у стран-доноров других приоритетов. В докладе подчеркивается также, что российские войска в течение квартала продолжали продвигаться по всей линии фронта – а это существенно укрепляет переговорные позиции Москвы.

Отметила разведка и состояние инфраструктуры на Украине. По подсчетам экспертов, Киеву может потребоваться до шести месяцев для восстановления большей части поврежденных электроподстанций. И не менее года займет ремонт электростанций высокой мощности.